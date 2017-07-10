2017-07-10T10:35:00+05:00

Некоторые слова в русском языке очень похожи по звучанию, их легко перепутать. Такие слова принято называть «паронимами». Но сложность здесь в том, что некоторые из них похожи и по смыслу.

Что важнее: роспись или подпись Уроки русского 2017-07-10T05:35:00+00:00 ссылка для скачивания

Как не оказаться в казусной ситуации, употребив совсем не то слово. Давайте разберемся. Эскалатор и экскаватор. Всего две буквы отличают движущуюся лестницу в зданиях и машину, роющую землю ковшом.

Все прекрасно знают, что та штука, которая облегчает наше движение по этажам в торговых центрах, называется эскалатором. А на стройках работает неуклюжий экскаватор. Но это не мешает то и дело путать эти слова.

Кстати, оба слова пришли к нам из английского языка. В русском языке «эскалатор» (от англ. escalator) появился в 30-х годах XX века. А вот «двойняшка» excavator, хоть и существует с XVII века, добрался до нас позже — к концу прошлого столетия.

Еще проблемная парочка: подпись и роспись. Подпись- это собственноручно написанная фамилия, а роспись- живопись в архитектурных сооружениях и предметах декора.

В путаницу этих слов вмешалось третье слово «расписка» — документ с подписью, подтверждающий получение чего-либо. Отсюда и возникшая логическая формула: «если мы расписываемся — значит, ставим роспись».

Но поверьте, даже если вас просят расписаться, вы всё равно ставите подпись. Всегда. Исключений нет.

А вот художественную роспись оставляют на стенах, тканях, посуде.