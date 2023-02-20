Мусорная компания в Уфе получила 36 млн рублей

Частная уфимская компания получила 36 млн рублей от МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Подрядчик должен был осуществлять вывоз отходов, однако у предприятия возникли вопросы.

Фото №1 - Мусорная компания в Уфе получила 36 млн рублей

Городской оператор считает, что компания привозила на мусорный полигон отходы неизвестного происхождения, а также частный мусоровоз во время одного из рейсов опрокинул отходы прямо во дворе на Парковой улице. За эту работу МУП платить отказался. 

В ответ подрядчик через Арбитражный суд потребовал оплатить их услуги в размере более 36 млн рублей. Уже до начала судебного разбирательства сумма была выплачена полностью.

До рассмотрения вопроса в суде муниципальный регоператор оплатил задолженность, чтобы избежать блокировки счетов и остановки работы предприятия. МУП «САХ» направило в правоохранительные органы и надзорные ведомства дополнительные материалы для проведения тщательной проверки и оценки действий компании-подрядчика.

источник на муниципальном предприятии.
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