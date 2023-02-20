Мусорная компания в Уфе получила 36 млн рублей

Частная уфимская компания получила 36 млн рублей от МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Подрядчик должен был осуществлять вывоз отходов, однако у предприятия возникли вопросы.

Городской оператор считает, что компания привозила на мусорный полигон отходы неизвестного происхождения, а также частный мусоровоз во время одного из рейсов опрокинул отходы прямо во дворе на Парковой улице. За эту работу МУП платить отказался.

В ответ подрядчик через Арбитражный суд потребовал оплатить их услуги в размере более 36 млн рублей. Уже до начала судебного разбирательства сумма была выплачена полностью.