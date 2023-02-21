Радий Хабиров рассказал о новом производстве спортивной одежды в Башкирии

Речь идет о компании ZASPORT, которая является официальным экипировщиком олимпийской сборной страны. В марте в Башкирии она открывается свою фабрику. На производстве занимаются пошивом повседневной и спортивной одежды. О запуске нового предприятия рассказал в соцсетях глава республики.
Радий Хабиров отметил, что в своих рабочих поездках на предприятия обращает внимание на условия труда, которые создаёт работодатель для своих сотрудников. Кроме конкурентной зарплаты, это ещё и соцпакет, комфортные условия, современное оборудование.
Одни из таких лидеров – резиденты особой экономической зоны «Алга» – ишимбайские швейные фабрики «Аркада» и новая в регионе фирма ZASPORT. Сейчас открывающееся предприятие ведёт набор сотрудников. Нужны швеи, конструкторы, дизайнеры, технологи, бухгалтер, главный механик, водитель, электрик, системный администратор. Для тех, кто хочет работать, но не обладает нужными компетенциями, предусмотрено обучение.