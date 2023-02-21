Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19,2 тысяч рублей
В России вырастет размер минимальной оплаты труда. Об
этом заявил президент страны Владимир Путин во время своего послания
Федеральному собранию.
Глава государства уточнил, что рост МРОТ с 2024 года
составит 18,5%, то есть достигнет 19 242 рублей.
«Будем и дальше
увеличивать МРОТ выше роста инфляции, с января 2024 года вдобавок к
запланированному повышению еще на 10% - до 19 тысяч 242 рублей»
Владимир Путин, президент России
В Башкирии МРОТ достигнет 23 389 рублей, уточнил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников после послания президента.
То есть при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц работодатель с 2024 года не будет иметь права выплачивать меньшую сумму. Это очень хорошая для всех граждан и для нашего министерства, отвечающего за уровень доходов населения, новость, поскольку повышение минимального уровня заработных плат увеличивает и суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих работников (это гарантия будущей пенсии работника и защита его от различных страховых случаев), увеличивает налоговую составляющую бюджета, ну и, конечно же, способствует повышению уровня доходов самих граждан. Ведь главная задача органов государственной власти - это реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране
Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ