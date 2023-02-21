Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19,2 тысяч рублей

То есть при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц работодатель с 2024 года не будет иметь права выплачивать меньшую сумму. Это очень хорошая для всех граждан и для нашего министерства, отвечающего за уровень доходов населения, новость, поскольку повышение минимального уровня заработных плат увеличивает и суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих работников (это гарантия будущей пенсии работника и защита его от различных страховых случаев), увеличивает налоговую составляющую бюджета, ну и, конечно же, способствует повышению уровня доходов самих граждан. Ведь главная задача органов государственной власти - это реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ