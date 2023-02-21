Глава Минздрава Башкирии поздравил фельдшеров республики с профессиональным праздником

В России отмечают День фельдшера. В республике их более 3700. В соцсетях своих коллег тепло поздравил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин и рассказал о сотруднице Беляшевского ФАПа Татышлинского района.
Лэйсэн Набиуллина живет в деревне Старый Курдым. Каждый день ей приходится добираться до работы. Фельдшер проезжает 40 км и столько же в обратную сторону. Она следит за здоровьем 455 сельчан, 65 из которых – дети.
Лэйсэн Набиуллину не раз приглашали на работу ближе к дому, но она не смогла оставить своих пациентов. Сейчас фельдшер принимает в новом ФАПе, где есть все необходимое для комфортной работы.