Глава Башкирии прокомментировал послание Путина к Федеральному собранию
В Гостином дворе
сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному
собранию. Во время выступления в зале находился и глава Башкирии Радий Хабиров,
который поделился своими впечатлениями и мыслями по поводу речи президента.
«Послание
произносится в особое время, и мы пришли сюда с особенными чувствами. Я не
первый раз присутствую на этой церемонии, и отметил такую особенность –
значительную часть Послания Президента участники слушали стоя. Потому что
Владимир Владимирович говорил те вещи, которые имеют определяющее значение в этот
период для нашей страны и всего мира».
Радий Хабиров, глава Башкирии
По словам
руководителя республики, своевременным решением является предоставление
отпусков бойцам СВО. Владимир Путин сообщил, что участникам спецоперации будут
предоставляться 14 дней выходных.
«Важная норма, которую
мы не раз обсуждали с бойцами, – это, конечно, отпуска. Наши воины устают,
испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Поэтому нужны отпуска.
Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14
дней без учёта дороги».
Радий Хабиров, руководитель региона
Радий Хабиров
остановился и на той части речи, которая касалась экономики России.
«Большие задачи
Президент поставил в сфере развития и обеспечения устойчивости нашей экономики.
Это, действительно, одна из наиболее важных задач для глав регионов. В части
промышленности наша задача – не просто выдержать этот период, а обеспечить
дальнейшее развитие нашей страны. То есть мы должны прорываться и делать
очевидное движение вперёд. Статистика показывает, что, несмотря на
апокалиптические прогнозы, спад промышленности в стране составил всего два
процента. Если говорить о нашей республике, то мы вообще 2022 год закончили с
плюсом в три процента. Мы давно ждали решения по промышленной ипотеке.
Президент её уже объявил, деньги поступают. Источник финансирования – бюджет
России. Будем двигаться дальше».
Радий Хабиров, глава РБ
Глава Башкирии
прокомментировал и решение России приостановить Договор об ограничении
стратегических наступательных вооружений.
«Особая норма,
которая касается всех нас, – это решение Президента о приостановлении участия в
Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важная
история. В какой-то момент нужно ставить точку в этих вопросах. Если нас всё
время пытаются шельмовать, то наша страна должна задуматься о своей
безопасности.
Повторю, я не первый раз на Послании, но сегодня испытываю особые эмоции. Мы –
одна большая страна, единый народ. И
мы, конечно, победим!».