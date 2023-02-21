Глава Башкирии прокомментировал послание Путина к Федеральному собранию

«Большие задачи Президент поставил в сфере развития и обеспечения устойчивости нашей экономики. Это, действительно, одна из наиболее важных задач для глав регионов. В части промышленности наша задача – не просто выдержать этот период, а обеспечить дальнейшее развитие нашей страны. То есть мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Статистика показывает, что, несмотря на апокалиптические прогнозы, спад промышленности в стране составил всего два процента. Если говорить о нашей республике, то мы вообще 2022 год закончили с плюсом в три процента. Мы давно ждали решения по промышленной ипотеке. Президент её уже объявил, деньги поступают. Источник финансирования – бюджет России. Будем двигаться дальше».

Радий Хабиров, глава РБ