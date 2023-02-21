Министр семьи Башкирии рассказала об исполнении мер поддержки, которые анонсировал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить реализацию комплекса мер социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. В рамках исполнения данного поручения 11 октября 2022 года Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о принятии Плана мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции. В этот план изначально входило 30 мер поддержки, теперь их уже гораздо больше. Министерство семьи и труда РБ назначили сводящим органом по всем этим мерам поддержки, то есть еженедельно к нам стекается от всех РОИВов информация о количестве членов семей, получающих те или иные меры поддержки. Самый большой пакет мер поддержки, конечно, идет по линии системы образования (от бесплатного посещения детского сада, кружков, бесплатного горячего питания в школе до обеспечения сертификатами в ссузы). Существенным также является бесплатное детское питание через «Молочную кухню» и бесплатный проезд школьников в муниципальном транспорте. Центры занятости населения оказывают помощь как участникам СВО, так и членам их семей в трудоустройстве, социальные работники бесплатно помогают престарелым родителям участников СВО в домашнем хозяйстве, центры «Семья» помогают членам семей военнослужащих с оформлением самых разных документов, составлении исков, кредитных каникул, оказывают очень важную психологическую помощь. В денежном эквиваленте является также существенной мерой поддержки исключение из расчета среднедушевого дохода семьи дохода участника СВО при назначении ряда мер социальной поддержки (причем как региональных, так и федеральных). Своеобразным новогодним подарком от Главы Республики стали выплаты в размере 20 тысяч рублей, которые получили все участникам СВО и члены их семей. В числе новых мер – выдача участникам СВО и членам их семей сертификата на газификацию индивидуального жилого дома номиналом 100 тыс. рублей (в соответствии с Указом Главы республики). На днях мы начали также выдавать сертификаты на обучение номиналом 50 тыс. рублей, готовим, кстати, изменения в НПА, которые позволят такие сертификаты выдавать не только самим участникам СВО, но и членам их семей.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ