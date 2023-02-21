В Уфе мошенники обманули 91-летнюю бабушку

В Уфе жертвой мошенничества стала 91-летняя местная жительница. Прокуратура Советского района утвердила обвинение в отношении двух злоумышленниц из Челябинской области.

По версии следствия, две женщины остановили пенсионерку на улице и представились сотрудницами социальной службы. Они узнали адрес бабушки, пришли к ней домой и под предлогом обмена купюр ограбили несчастную. Женщины украли 200 тысяч рублей, оставив пенсионерке купюры из «банка приколов».