Жители Башкирии смогут полюбоваться пепельной Луной

Две самые яркие планеты, да и вообще два самых ярких светила нашего неба, после Солнца и Луны, Венера и Юпитер, в феврале ярко сияют по вечерам невысоко над западным горизонтом недалеко друг от друга. 22 и 23 февраля к ним присоединится серпик молодой Луны, образуя с планетами интересную конфигурацию. Видны светила будут в созвездии Рыб.

пресс-служба Уфимского планетария