Жители Башкирии смогут полюбоваться пепельной Луной

В ближайшие дни жители и гости Башкирии смогут стать свидетелями увлекательных астрономических явлений. Об этом рассказали в пресс-службе Уфимского планетария.
22 февраля на небосклоне соединяться две яркие планеты – Венера и Юпитер, а 23 февраля интересующиеся смогут полюбоваться пепельной Луной.
В течение месяца планеты постепенно сближаются и 2 марта вступят в соединение. Луна 22 февраля будет иметь вид очень узенького серпика — пройдет всего 2,5 дня после новолуния. В следующий вечер лунный серпик немного увеличится, и можно будет полюбоваться пепельным светом Луны.