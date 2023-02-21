Жители Башкирии смогут полюбоваться пепельной Луной

В ближайшие дни жители и гости Башкирии смогут стать свидетелями увлекательных астрономических явлений. Об этом рассказали в пресс-службе Уфимского планетария.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут полюбоваться пепельной Луной

22 февраля на небосклоне соединяться две яркие планеты – Венера и Юпитер, а 23 февраля интересующиеся смогут полюбоваться пепельной Луной.

Две самые яркие планеты, да и вообще два самых ярких светила нашего неба, после Солнца и Луны, Венера и Юпитер, в феврале ярко сияют по вечерам невысоко над западным горизонтом недалеко друг от друга. 22 и 23 февраля к ним присоединится серпик молодой Луны, образуя с планетами интересную конфигурацию. Видны светила будут в созвездии Рыб.

пресс-служба Уфимского планетария 

В течение месяца планеты постепенно сближаются и 2 марта вступят в соединение. Луна 22 февраля будет иметь вид очень узенького серпика — пройдет всего 2,5 дня после новолуния. В следующий вечер лунный серпик немного увеличится, и можно будет полюбоваться пепельным светом Луны.

Присмотревшись к лунному серпику, можно заметить, что в него, как в лодочку, вложен серый шар пепельного цвета. Это ночное полушарие Луны, освещенное отраженным от Земли солнечным светом. Это слабое свечение ночного полушария Луны и называют пепельным светом. Планеты будут видны недолго. В половине десятого под горизонтом скроется Венера, через 40 минут после нее зайдет Юпитер.

пресс-служба Уфимского планетария 
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