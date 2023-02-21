В Уфе прошли состязания по мини-футболу среди медиков

Вместо белых халатов – спортивная форма и бутсы. Врачи городской клинической больницы Дёмского района Уфы приняли участие в состязаниях по мини-футболу.
В турнире приняли участие четыре команды, одна из которых была гостевой и состояла из сотрудников Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. Дёмскую же больницу представляли дружины отделения травматологии, анестезиологии и реанимации, а также поликлиники.
Турнир по мини-футболу посвятили предстоящему Дню защитника Отечества, а также сотрудникам больницы, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и оказывают там медицинскую помощь российским военнослужащим.