В Уфе прошли состязания по мини-футболу среди медиков

Вместо белых халатов – спортивная форма и бутсы. Врачи городской клинической больницы Дёмского района Уфы приняли участие в состязаниях по мини-футболу.

В турнире приняли участие четыре команды, одна из которых была гостевой и состояла из сотрудников Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. Дёмскую же больницу представляли дружины отделения травматологии, анестезиологии и реанимации, а также поликлиники.