В Башкирии 9-летняя девочка спасла из горящего дома трёх малышей

Выяснилось, что в доме проживает шесть человек, среди которых четверо – дети. В момент возгорания в помещении находились 9-летняя Влада-Ильмира и трое её племянников 7, 5 и 3 лет. Девочка увидела дым у розетки, не растерялась, собрала малышей, взяла телефон и вышла с ребятами на улицу, где позвонила маме. Малыши ушли к соседям, а мама девочки вызвала экстренные службы, которые оперативно ликвидировали возгорание.