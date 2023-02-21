В Башкирии 9-летняя девочка спасла из горящего дома трёх малышей

В МЧС по Башкирии рассказали о маленькой героине. 9-летняя Влада-Ильмира Ш. спасла из горящего дома трёх маленьких племянников. Ведомство готовит необходимые документы для награждения смелой малышки.
Инцидент произошёл перед новогодними праздниками в деревне Сарышево Мелеузовского района. На улице Школьной огнём охватило жилой дом. Возгорание повредило комнату, стены и потолок веранды, а также домашнее имущество.
Выяснилось, что в доме проживает шесть человек, среди которых четверо – дети. В момент возгорания в помещении находились 9-летняя Влада-Ильмира и трое её племянников 7, 5 и 3 лет. Девочка увидела дым у розетки, не растерялась, собрала малышей, взяла телефон и вышла с ребятами на улицу, где позвонила маме. Малыши ушли к соседям, а мама девочки вызвала экстренные службы, которые оперативно ликвидировали возгорание.
Никто в пожаре не пострадал. История закончилась благополучно.
Фото: МЧС по РБ.