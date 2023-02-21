Поддержка СВО и развитие экономики: Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

По его словам, она была неизбежна, при этом войну развязали западные страны, в то время как России ничего не оставалось, кроме как использовать силу, чтобы ее остановить. Глава государства также поблагодарил всех тех, кто поддержал СВО. В этой связи, например, поручено создать фонд помощи ветеранам спецоперации и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей должен быть закреплен соцработник. У военных, которые проявят себя в ходе вооруженного конфликта, появятся новые карьерные возможности в разных сферах.