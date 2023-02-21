Поддержка СВО и развитие экономики: Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

Новые льготные программы, поддержка предприятий и дополнительная помощь регионам. Владимир Путин обозначил ключевые направления развития страны во время своего обращения. Выступление длилось почти два часа. Начало президент посвятил оценке причин спецоперации.
По его словам, она была неизбежна, при этом войну развязали западные страны, в то время как России ничего не оставалось, кроме как использовать силу, чтобы ее остановить. Глава государства также поблагодарил всех тех, кто поддержал СВО. В этой связи, например, поручено создать фонд помощи ветеранам спецоперации и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей должен быть закреплен соцработник. У военных, которые проявят себя в ходе вооруженного конфликта, появятся новые карьерные возможности в разных сферах.
Путин также заявил о необходимости укрепления гарантий для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Правительству, например, поручено строить льготное арендное жилье для работников ОПК. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, т.к. значительную часть платы возьмет на себя государство. По словам президента, несмотря на многочисленные прогнозы, которые делали недоброжелатели, экономика страны не рухнула, а даже наоборот. Во многих отраслях замечен существенный рост, например, в строительстве, сельском хозяйстве. Ощутимо сократился и уровень безработицы.