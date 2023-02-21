Поддержка СВО и развитие экономики: Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

Новые льготные программы, поддержка предприятий и дополнительная помощь регионам. Владимир Путин обозначил ключевые направления развития страны во время своего обращения. Выступление длилось почти два часа. Начало президент посвятил оценке причин спецоперации.

По его словам, она была неизбежна, при этом войну развязали западные страны, в то время как России ничего не оставалось, кроме как использовать силу, чтобы ее остановить. Глава государства также поблагодарил всех тех, кто поддержал СВО. В этой связи, например, поручено создать фонд помощи ветеранам спецоперации и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей должен быть закреплен соцработник. У военных, которые проявят себя в ходе вооруженного конфликта, появятся новые карьерные возможности в разных сферах.

Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами – таких очень, очень много – будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы «на гражданке», в органах власти всех уровней. И в этой связи хочу поблагодарить руководителей субъектов федерации, мэров городов, глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков.

Владимир Путин
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Путин также заявил о необходимости укрепления гарантий для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Правительству, например, поручено строить льготное арендное жилье для работников ОПК. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, т.к. значительную часть платы возьмет на себя государство. По словам президента, несмотря на многочисленные прогнозы, которые делали недоброжелатели, экономика страны не рухнула, а даже наоборот. Во многих отраслях замечен существенный рост, например, в строительстве, сельском хозяйстве. Ощутимо сократился и уровень безработицы.

Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации в нашей стране, защитили наших граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, а значит, в развитие страны. В марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей.

Владимир Путин
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