В библиотеке Заки Валиди прошла встреча, приуроченная к Международному дню родных языков

В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди прошла встреча, приуроченная к Международному дню родных языков, который отмечается 21 февраля. Ученые, лингвисты и педагоги обсудили вопросы совершенствования и дополнения содержания учебников по башкирскому языку.

На встрече был упомянут и труд авторов учебных пособий. Профессор Юлай Псянчин, автор четырех учебников, рассказал о книге для 9 класса, в которой взяли за основу малый жанр фольклора – афоризм. То есть в ней любая тема начинается с презентации поговорок и пословиц на определенную тематику и завершается афоризмом.