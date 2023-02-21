Российские ученые провели доклинические испытания препарата для терапии гипертензии

Ученые из Санкт-Петербурга разработали препарат для лечения легочных сосудов, закупоренных тромбами. Специалисты успешно завершили доклинические испытания лекарства.
В будущем планируется данным препаратом лечить легочную гипертензию. Лекарство призвано облегчить симптомы и спасти сосуды легких у пациентов.
По словам специалистов, закупорка легочной артерии фрагментом тромба увеличивает нагрузку на правый желудочек сердца, а это может грозить развитием сердечной недостаточности. Отечность сосудов провоцирует спазмы, что может привести к смерти пациента.
Специалисты уже испытали лекарство на лабораторных крысах. В настоящее время ученые готовятся провести уже клинические испытания препарата, чтобы в будущем вывести его на рынок как средство от легочной гипертензии.