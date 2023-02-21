Послание Владимира Путина Федеральному Собранию: основные тезисы

Новые льготные программы, поддержка предприятий и дополнительная помощь регионам. Владимир Путин обозначил ключевые направления развития страны в своем обращении Федеральному посланию. Выступление длилось почти два часа. Было озвучено много новых программ: повышение размера минимальной оплаты труда, увеличение суммы налоговых вычетов по учебе и не только. И, конечно, поддержка затронет всех участников спецоперации. Теме СВО в послании было уделено особое внимание.
Нынешнее послание проходит в сложное, как сказал президент, рубежное для страны время. Период кардинальных и необратимых перемен во всем мире. Водоразделом в этом вопросе стала спецоперация. И как в очередной раз сказал Владимир Путин, ее проведение было неизбежным. Причем предпосылки были с 2014 года. Войну развязал Запад, и Россия вынуждена была применить силу, чтобы ее остановить.
Военная тема красной нитью прошла через выступление президента. Владимир Путин поблагодарил тех, кто принимает участие в спецоперации, а также обозначил новые меры поддержки. К примеру, поручено создать фонд помощи ветеранам СВО и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей должен быть закреплен соцработник. У военных, которые проявят себя в ходе вооруженного конфликта, появятся новые карьерные возможности.
По словам президента, несмотря на многочисленные прогнозы, которые давали недоброжелатели, экономика страны не рухнула, а даже наоборот. Во многих отраслях замечен существенный рост, например, в строительстве, сельском хозяйстве. Ощутимо сократился и уровень безработицы.
Путин заявил о необходимости укрепления гарантий для трудовых коллективов. Это касается зарплат и социального обеспечения. Так, будет запущена программа льготного арендного жилья для работников ОПК. Ставку для них сделают существенно ниже рыночной, т.к. значительную часть платы возьмет на себя государство.
Мощный старт будет дан развитию сферы ЖКХ. Ее президент назвал запущенной, а потому в течение 10 лет в программу будет инвестировано 4,5 трлн рублей. 250 млрд дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах. Кроме того, еще 50 млрд рублей выделят на обновление транспортного автопарка в субъектах. По указанию Владимира Путина особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.
Поддержат и бизнес. Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. На каждый рубль, вложенный компанией, приходится налоговый вычет в полтора рубля. Кроме того, президент предложил поощрять любые начинания граждан, которые захотят создать свое дело.
Власти сохранят объемы финансирования на строительство школ и продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, на ускорение темпов расселения аварийного жилья и комплексное развитие сельских территорий регионы уже сейчас могут использовать средства по нацпроектам, заложенные на 2024 год.
Вузы страны постепенно вернутся к традиционной базовой системе образования. Будет расширена программа жилищных сертификатов для молодых ученых. Как сказал президент, нужно развивать технологии. Несмотря на мировой кризис, экономика страны вышла на новый цикл. Россия ответит на любые вызовы и будет бороться за право быть сильной.