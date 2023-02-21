Послание Владимира Путина Федеральному Собранию: основные тезисы

Новые льготные программы, поддержка предприятий и дополнительная помощь регионам. Владимир Путин обозначил ключевые направления развития страны в своем обращении Федеральному посланию. Выступление длилось почти два часа. Было озвучено много новых программ: повышение размера минимальной оплаты труда, увеличение суммы налоговых вычетов по учебе и не только. И, конечно, поддержка затронет всех участников спецоперации. Теме СВО в послании было уделено особое внимание.

Нынешнее послание проходит в сложное, как сказал президент, рубежное для страны время. Период кардинальных и необратимых перемен во всем мире. Водоразделом в этом вопросе стала спецоперация. И как в очередной раз сказал Владимир Путин, ее проведение было неизбежным. Причем предпосылки были с 2014 года. Войну развязал Запад, и Россия вынуждена была применить силу, чтобы ее остановить.

Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что всё то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне — я хочу это подчеркнуть: искренне — стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей. Играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплёными картами. Владимир Путин

Военная тема красной нитью прошла через выступление президента. Владимир Путин поблагодарил тех, кто принимает участие в спецоперации, а также обозначил новые меры поддержки. К примеру, поручено создать фонд помощи ветеранам СВО и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей должен быть закреплен соцработник. У военных, которые проявят себя в ходе вооруженного конфликта, появятся новые карьерные возможности.

Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами – таких очень, очень много – будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы «на гражданке», в органах власти всех уровней. Владимир Путин

По словам президента, несмотря на многочисленные прогнозы, которые давали недоброжелатели, экономика страны не рухнула, а даже наоборот. Во многих отраслях замечен существенный рост, например, в строительстве, сельском хозяйстве. Ощутимо сократился и уровень безработицы.

Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации в нашей стране, защитили наших граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, а значит, в развитие страны. В марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей. Владимир Путин

Путин заявил о необходимости укрепления гарантий для трудовых коллективов. Это касается зарплат и социального обеспечения. Так, будет запущена программа льготного арендного жилья для работников ОПК. Ставку для них сделают существенно ниже рыночной, т.к. значительную часть платы возьмет на себя государство.

Поручаю отработать все детали программы и, не затягивая, приступить к строительству соответствующего арендного жилья. В первую очередь, конечно, в наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах. Владимир Путин

Мощный старт будет дан развитию сферы ЖКХ. Ее президент назвал запущенной, а потому в течение 10 лет в программу будет инвестировано 4,5 трлн рублей. 250 млрд дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах. Кроме того, еще 50 млрд рублей выделят на обновление транспортного автопарка в субъектах. По указанию Владимира Путина особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух», цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается. Добавлю, что мы неплохо продвинулись в реформировании отрасли по обращению с отходами, наращиваем мощности по переработке и сортировке, чтобы перейти к экономике замкнутого цикла. Владимир Путин

Поддержат и бизнес. Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. На каждый рубль, вложенный компанией, приходится налоговый вычет в полтора рубля. Кроме того, президент предложил поощрять любые начинания граждан, которые захотят создать свое дело.

Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку. Владимир Путин

Власти сохранят объемы финансирования на строительство школ и продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, на ускорение темпов расселения аварийного жилья и комплексное развитие сельских территорий регионы уже сейчас могут использовать средства по нацпроектам, заложенные на 2024 год.

Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе Комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы». При этом нам не нужна штурмовщина и погоня за объёмами, тем более в ущерб качеству возводимых объектов. Дополнительные финансовые ресурсы должны сработать с высокой отдачей и результативностью. Владимир Путин