Радий Хабиров прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава республики, комментируя текст послания, отметил его значимость не только для страны, но и всего мира. Радий Хабиров присутствовал на церемонии. По его словам, значительную часть выступления президента участники слушали стоя, что говорит о важности услышанной информации и поддержке Владимира Путина.
Радий Хабиров отметил меры, которые были приняты по отношению к военнослужащим: это и обязательные отпуска, и создаваемый для их поддержки фонд помощи. Также глава республики рассказал о больших задачах, поставленных в сфере развития экономики.