Радий Хабиров прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава республики, комментируя текст послания, отметил его значимость не только для страны, но и всего мира. Радий Хабиров присутствовал на церемонии. По его словам, значительную часть выступления президента участники слушали стоя, что говорит о важности услышанной информации и поддержке Владимира Путина.

Радий Хабиров отметил меры, которые были приняты по отношению к военнослужащим: это и обязательные отпуска, и создаваемый для их поддержки фонд помощи. Также глава республики рассказал о больших задачах, поставленных в сфере развития экономики.

Это, действительно, одна из наиболее важных задач для глав регионов. В части промышленности наша задача – не просто выдержать этот период, а обеспечить дальнейшее развитие нашей страны. То есть мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Мы давно ждали решения по промышленной ипотеке. Президент её уже объявил, деньги поступают. Источник финансирования – бюджет России. Будем двигаться дальше. Особая норма, которая касается всех нас, – это решение президента о приостановлении участия в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важная история. Если нас всё время пытаются шельмовать, то наша страна должна задуматься о своей безопасности. Мы одна большая страна, единый народ. И мы, конечно, победим!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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