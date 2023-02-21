В Башкирии эксперты прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Текст послания президента разлетается на цитаты. Тезисы бурно обсуждают эксперты, подчеркивающие важность поставленных президентом задач, которые затронут все сферы жизни и каждого жителя страны. Повышенное внимание – к военнослужащим.
Ветераны приветствуют слова Владимира Путина, который поручил давать бойцам регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими. Поддержку нашла и инициатива создать в регионах фонды помощи военным и их родственникам.
Говоря о выступлении в части образования, эксперты выделяют несколько аспектов. В послании прозвучала мысль о необходимости приблизить науку к реальному сектору экономики. Особо президент остановился на теме технологического и культурного суверенитета, а также качественно нового подхода к обучению.