В Башкирии эксперты прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Текст послания президента разлетается на цитаты. Тезисы бурно обсуждают эксперты, подчеркивающие важность поставленных президентом задач, которые затронут все сферы жизни и каждого жителя страны. Повышенное внимание – к военнослужащим.

Ветераны приветствуют слова Владимира Путина, который поручил давать бойцам регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими. Поддержку нашла и инициатива создать в регионах фонды помощи военным и их родственникам.

Это изменит ту волокиту, с которой мы сталкиваемся сейчас. Пойдет колоссальный сдвиг. Это поддержка, от этого зависит и патриотический настрой в том числе.

Альфит Нигаматьянов, председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий

Многие подразделения уже пользуются отпусками. Теперь будет более масштабный поток. Все наши ребята отдохнут от боевой работы в кругу семьи.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими

Говоря о выступлении в части образования, эксперты выделяют несколько аспектов. В послании прозвучала мысль о необходимости приблизить науку к реальному сектору экономики. Особо президент остановился на теме технологического и культурного суверенитета, а также качественно нового подхода к обучению.

Мы должны готовить реальных специалистов. В нашей республике чуть проще, потому что многие программы уже реализуются в рамках масштабных проектов.

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
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