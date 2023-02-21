В Башкирии эксперты прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Ветераны приветствуют слова Владимира Путина, который поручил давать бойцам регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими. Поддержку нашла и инициатива создать в регионах фонды помощи военным и их родственникам.