Бойцы из Башкирии получили индивидуальные посылки на передовой в зоне СВО

Представители Башкортостана, которые отвечают на Донбассе за взаимодействие с военнослужащими из республики, доезжают до самых отдаленных территорий новых субъектов России, чтобы передать именные коробки от родных каждому солдату.
Подъем в 6 утра, выезд ровно через час. Впереди – сотни километров по территории ЛНР, ДНР, крайняя точка – в Запорожской области. Везём посылки солдатам от родных. На Донбассе бойцы воюют не только с вооруженными формированиями неонацистов, но и с армией Североатлантического альянса, в том числе, с наемниками.
Путь не близкий, проезжаем десятки городов, в том числе разрушенный Мариуполь. Видим, как восстановительные работы ведутся в каждом квартале. А через несколько сотен километров зима словно заканчивается. На блокпостах встречаем военнослужащих из Башкортостана.
Далее доезжаем до расположения наших мобилизованных. Передаем посылки адресатам. Один из бойцов находится на позиции. Едем туда, чтобы отдать коробку лично в руки.
Позывной «Провод» боец взял себе неслучайно – отвечает за бесперебойную связь. За три часа может протянуть до полутора километров кабеля. Поэтому в домашней посылке не только личные вещи и продукты питания, но и необходимое для выполнения поставленных задач. На всякий случай. Всё необходимое имеется. А вот консервами и сладостями боец намерен поделиться со своими однополчанами.
Ещё один мобилизованный из Башкортостана с позывным «Самара» в момент нашего приезда оказался на дежурстве. Приезжаем к нему на блок пост, где он сразу же узнает земляков по коду региона 102 на госномерах.
Военнослужащие дежурят на блокпосту круглые сутки, сменяя друг друга. Говорят: пока они здесь, местным жителям спокойнее.
Ближе к вечеру выезжаем на базу. Наш сопровождающий рассказывает, что такие дальние переезды по зоне СВО – необходимая часть работы.
Ещё один блокпост с башкирскими военнослужащими мы узнали издалека. Не только по нашему флагу, но и по юрте, под которую мобилизованные стилизовали свое укрытие. Внутри уютно и тепло, на стенах – патриотические листовки. Это жилище кочевых башкир уже стало своеобразной местной достопримечательностью.
Военнослужащие из Республики Башкортостан несут службу по всей территории Донбасса. Понятно, что до каждого из них индивидуальную посылку не довезешь. Это функцию выполняют представители республики, которые здесь отвечают за взаимодействие с военнослужащими. Небольшими группами они разъезжаются по всем четырем новым субъектам РФ, порой преодолевая более тысячи километров, как сегодня. Но работа эта, безусловно, нужна и важна, потому что республика своих не бросает.