Бойцы из Башкирии получили индивидуальные посылки на передовой в зоне СВО

Представители Башкортостана, которые отвечают на Донбассе за взаимодействие с военнослужащими из республики, доезжают до самых отдаленных территорий новых субъектов России, чтобы передать именные коробки от родных каждому солдату.

Подъем в 6 утра, выезд ровно через час. Впереди – сотни километров по территории ЛНР, ДНР, крайняя точка – в Запорожской области. Везём посылки солдатам от родных. На Донбассе бойцы воюют не только с вооруженными формированиями неонацистов, но и с армией Североатлантического альянса, в том числе, с наемниками.

Мы воюем здесь со всем НАТО, со всеми странами в его составе. Потому что на опыте военных действий, на опыте того, что происходит, Украина сама не смогла бы с нами воевать, у нее нет такой мощи. Позывной «Шаман»

Путь не близкий, проезжаем десятки городов, в том числе разрушенный Мариуполь. Видим, как восстановительные работы ведутся в каждом квартале. А через несколько сотен километров зима словно заканчивается. На блокпостах встречаем военнослужащих из Башкортостана.

Пользуясь случаем, передаем привет землякам, Башкортостану, городу Уфе, Кировскому району, Зелёной роще. Служим хорошо, кормят хорошо, Родину любим. Позывной «Санитар»

Далее доезжаем до расположения наших мобилизованных. Передаем посылки адресатам. Один из бойцов находится на позиции. Едем туда, чтобы отдать коробку лично в руки.

Позывной «Провод» боец взял себе неслучайно – отвечает за бесперебойную связь. За три часа может протянуть до полутора километров кабеля. Поэтому в домашней посылке не только личные вещи и продукты питания, но и необходимое для выполнения поставленных задач. На всякий случай. Всё необходимое имеется. А вот консервами и сладостями боец намерен поделиться со своими однополчанами.

Всё пришло в целости и сохранности. Будем пить чай. Вспомнить родителей. Спасибо маме и папе. И родственникам. Позывной «Провод»

Ещё один мобилизованный из Башкортостана с позывным «Самара» в момент нашего приезда оказался на дежурстве. Приезжаем к нему на блок пост, где он сразу же узнает земляков по коду региона 102 на госномерах.

Военнослужащие дежурят на блокпосту круглые сутки, сменяя друг друга. Говорят: пока они здесь, местным жителям спокойнее.

Относятся с понимаем, потому что угроза может исходить от любого транспорта. Когда проезжает гражданский автомобиль, мало ли что там может быть. Позывной «Самара»

Ближе к вечеру выезжаем на базу. Наш сопровождающий рассказывает, что такие дальние переезды по зоне СВО – необходимая часть работы.

Ребята с радостью получают посылки из дома. И радуются, когда видят нас. Республика всегда поддерживает своих ребят, глава республики поддерживает. Ребята все это знают, всё это ценят. Позывной «Шаман»

Ещё один блокпост с башкирскими военнослужащими мы узнали издалека. Не только по нашему флагу, но и по юрте, под которую мобилизованные стилизовали свое укрытие. Внутри уютно и тепло, на стенах – патриотические листовки. Это жилище кочевых башкир уже стало своеобразной местной достопримечательностью.