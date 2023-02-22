В Башкирии при взрыве самогонного аппарата пострадали мужчина и женщина

Вчера, 21 февраля, в Баймаке при использовании самогонного аппарата произошел выброс газовоздушной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы. Инцидент произошел в частном доме по улице Куйбышевской.

На место прибыли пожарные МЧС России и другие экстренные службы. Установлено, что площадь горения составила 1 квадратный метр, потушено до прибытия.

В результате инцидента пострадали женщина, которая после осмотра врачами отказалась от госпитализации, и мужчина, которого доставили в больницу.