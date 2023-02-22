В Уфе мать ребенка, ударившего отца ножом, прокомментировала инцидент

Она также добавила, что выпивают в их семье крайне редко. Соседи же, напротив, отзываются о них не особо лестно. Они рассказали, что посиделки с выпивкой происходят очень часто, и однажды уже заканчивались поножовщиной. Тогда якобы супруга ударила ножом мужа в ногу.