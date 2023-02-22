В Уфе мать ребенка, ударившего отца ножом, прокомментировала инцидент

В минувшие выходные в Уфе 10-летний мальчик схватил нож и ударил им своего отца. Выяснилось, что ребенок защищался от пьяного отца, сообщил журналист программы "Честно говоря".

Фото №1 - В Уфе мать ребенка, ударившего отца ножом, прокомментировала инцидент

Мама мальчика поделилась, что его отец пришел домой пьяным. Застолье продолжилось, а после чего все легли спать, кроме мальчика, который хотел играть. В какой-то момент он разбудил своего отца, а тот сорвался на него, за что получил удар ножом в спину.

Отец встал, и они стали драться. Меня разбудила дочка, сказала, что они дерутся. Я быстрее бегу. Мужа обнимаю, говорю: «Что случилось?» И в это время прибегает сын и ударяет его ножом в спину. Я супруга опускаю на пол, везде кровь. Кричу: «Где телефон?» Вызвала скорую.

мать мальчика

Мать школьника уверена, что все произошло по нелепой случайности. Ее супруг находится в больнице.

Она также добавила, что выпивают в их семье крайне редко. Соседи же, напротив, отзываются о них не особо лестно. Они рассказали, что посиделки с выпивкой происходят очень часто, и однажды уже заканчивались поножовщиной. Тогда якобы супруга ударила ножом мужа в ногу.

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