В Уфе мать ребенка, ударившего отца ножом, прокомментировала инцидент

В минувшие выходные в Уфе 10-летний мальчик схватил нож и ударил им своего отца. Выяснилось, что ребенок защищался от пьяного отца, сообщил журналист программы "Честно говоря".
Мама мальчика поделилась, что его отец пришел домой пьяным. Застолье продолжилось, а после чего все легли спать, кроме мальчика, который хотел играть. В какой-то момент он разбудил своего отца, а тот сорвался на него, за что получил удар ножом в спину.
Мать школьника уверена, что все произошло по нелепой случайности. Ее супруг находится в больнице.
Она также добавила, что выпивают в их семье крайне редко. Соседи же, напротив, отзываются о них не особо лестно. Они рассказали, что посиделки с выпивкой происходят очень часто, и однажды уже заканчивались поножовщиной. Тогда якобы супруга ударила ножом мужа в ногу.