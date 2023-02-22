В Уфе до ТЦ «Планета» запустят новый автобусный маршрут №200

В ближайшее время в Уфе запустит новый автобусный маршрут. Распоряжение появилось на сайте столичной мэрии.
Новый маршрут №200 будет курсировать между ТЦ "Планета" и деревней Елкибаево. Как сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на мэрию Уфы, что запуск данного маршрута запланирован на конец августа 2023 года.
Согласно документу, рейс будет ездить по следующим улицам: Деловая, Рассветная, Галечная, Комаринская, Ландшафтная, Нагаевское шоссе, Пугачева, Колгуевская, Габдуллы Амантая, Зайнаб Биишевой, Армавирская, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Менделеева, Рудольфа Нуреева и Энтузиастов.
Конкурсных процедур по отбору перевозчика еще не было. Уточняется, что дополнительный рейс вводится для того чтобы обеспечить транспортным сообщением деревню Елкибаево и село Федоровка с микрорайонами Уфы, на которых расположены основные социальные объекты, обслуживающие жителей этих населенных пунктов.