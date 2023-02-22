В Уфе до ТЦ «Планета» запустят новый автобусный маршрут №200

Конкурсных процедур по отбору перевозчика еще не было. Уточняется, что дополнительный рейс вводится для того чтобы обеспечить транспортным сообщением деревню Елкибаево и село Федоровка с микрорайонами Уфы, на которых расположены основные социальные объекты, обслуживающие жителей этих населенных пунктов.