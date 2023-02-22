Руководитель минпрома Башкирии раскрыл секрет устойчивости республиканской экономики

Стало известно, благодаря чему экономика Башкирии сохраняет устойчивость. По словам министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, власти делают все, чтобы промышленный комплекс региона бесперебойно работал в полную силу. Только за минувший год на программы поддержки промышленности власти направили 4 млрд рублей, что больше на 3,5 раза, чем было в 2021 году.