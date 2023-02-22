Руководитель минпрома Башкирии раскрыл секрет устойчивости республиканской экономики

Стало известно, благодаря чему экономика Башкирии сохраняет устойчивость. По словам министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, власти делают все, чтобы промышленный комплекс региона бесперебойно работал в полную силу. Только за минувший год на программы поддержки промышленности власти направили 4 млрд рублей, что больше на 3,5 раза, чем было в 2021 году.
Руководитель минпрома Башкирии напомнил, что по итогам 2022 года индекс промышленного производства в республике составил 102,7% к уровню 2021 года. Объем отгруженных товаров в промышленном производстве достиг 2 трлн 189 млрд руб. Рост производства составил более 26%.
Напомним, 21 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию президент России отметил, что российская экономика и системы управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе.