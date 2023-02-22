В Башкирии обнаружили незаконный передвижной цирк

В Башкирии незаконно гастролировал передвижной цирк «Хищник». Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, деятельность цирка не была зарегистрирована в реестре лицензий надзорного ведомства.

Фото №1 - В Башкирии обнаружили незаконный передвижной цирк

Специалисты выявили незаконную работу труппы при мониторинге интернета. Цирк находился в Бижбулякском районе, когда на место выехал госинспектор и изучил работу труппы.

В реестре лицензий Россельхознадзора хозяйствующий субъект, как лицо, осуществляющее деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, не зарегистрировано. Управлением были направлены информационные письма в прокуратуру Бижбулякского района Республики Башкортостан, отдел МВД России по Бижбулякскому району, Бижбулякский дворец культуры для сведения и принятия мер в рамках компетенций.

пресс-служба Управления Россельхознадзора РБ 

Согласно федеральному закону юрлица, индивидуальные предприниматели, содержащие и использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. После истечения срока деятельность без лицензии не разрешается.

Фото: Управление Россельхознадзора РБ.

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