В Башкирии обнаружили незаконный передвижной цирк

В Башкирии незаконно гастролировал передвижной цирк «Хищник». Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, деятельность цирка не была зарегистрирована в реестре лицензий надзорного ведомства.
Специалисты выявили незаконную работу труппы при мониторинге интернета. Цирк находился в Бижбулякском районе, когда на место выехал госинспектор и изучил работу труппы.
Согласно федеральному закону юрлица, индивидуальные предприниматели, содержащие и использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. После истечения срока деятельность без лицензии не разрешается.
Фото: Управление Россельхознадзора РБ.