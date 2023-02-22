В Башкирии обнаружили незаконный передвижной цирк

В реестре лицензий Россельхознадзора хозяйствующий субъект, как лицо, осуществляющее деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, не зарегистрировано. Управлением были направлены информационные письма в прокуратуру Бижбулякского района Республики Башкортостан, отдел МВД России по Бижбулякскому району, Бижбулякский дворец культуры для сведения и принятия мер в рамках компетенций.

пресс-служба Управления Россельхознадзора РБ