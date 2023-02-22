В правительстве Башкирии обсудили восстановление подачи газа в дома с плохим состоянием вентканалов

Сейчас без газа в Башкирии остаются 86 домов. Две трети из них – в Уфе и Белорецке. Голубое топливо в них отключили из-за плохого состояния дымовых и вентиляционных каналов. Премьер поручил администрациям районов и городов провести обследования систем дымоудаления и вентиляции. Необходимо восстановить подачу газа максимально быстро и принять превентивные и профилактические меры для недопущения отключения газоснабжения в дальнейшем, подчеркнул премьер. Для Уфы Назаров установил предельный срок устранения нарушений – три месяца, для районов – два.