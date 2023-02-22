В Башкирии беременной успешно провели операцию по удалению аппендикса

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о проведении успешной операции беременной пациентке.
Жительница Нефтекамска на 36 неделе беременности обратилась в акушерское отделение городской больницы с жалобами на боли внизу живота. Пациентку осмотрели, направили на УЗИ матки и плода и выявили, что у женщины развился острый аппендицит.
Мультидисциплинарная бригада медиков приняла решение о хирургическом вмешательстве, была выполнена аппендэктомия (удаление отростка) и санация (очищение) брюшной полости. Уже к утру следующего дня женщина была переведена из реанимационного отделения в хирургическое. В послеоперационном периоде наблюдение беременной проводилось совместно хирургом и акушером-гинекологом.
Сейчас будущая мама и её ребенок чувствуют себя хорошо – их жизням ничего не угрожает.
Фото: министерство здравоохранения РБ.