В Уфе прошел суперфинал регионального чемпионата школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Команда бирских баскетболисток одержала победу в суперфинале регионального чемпионата школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ». К этому масштабному проекту Башкортостана присоединились сотни коллективов, сыграны тысячи матчей по республике. Сегодня в центре спортивной подготовки Римы Баталовой выявили сильнейшие команды среди башкирских школьников.

Алексей Ляпустин и сам готов выбежать на площадку, столько эмоций и экспрессии, которые редко встретишь на школьных соревнованиях. Если только не идешь к победе полтора десятка лет. И в этом сезоне бирские баскетболистки наконец-то дали бой. В финале камня на камне не оставили от соперниц из Нуримановского района.

Суперфинал регионального чемпионата школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – это не просто соревнования, это еще и обмен опытом, обсуждение дальнейшего хода развития. Причем на высоком уровне. Вместе с тренерами из разных городов и районов республики обсуждают перспективы роста именитые гости, в том числе олимпийская чемпионка Светлана Антипова, которая затем вышла в привычной форме на матч друзей.