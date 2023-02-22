По факту смерти жителя Башкирии в троллейбусном депо организована проверка

По предварительным данным, 20 февраля 2023 года около 5 утра троллейбус, на котором мужчина собирался выходить на рейс, начал движение, в это время пострадавший находился перед транспортом на улице. В результате мужчину зажало между двумя троллейбусами. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

пресс-служба СУ СК России по Башкирии