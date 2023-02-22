По факту смерти жителя Башкирии в троллейбусном депо организована проверка

В Стерлитамаке трагически оборвалась жизнь 57-летнего местного жителя. Мужчину насмерть зажало между двух троллейбусов.
Трагедия произошла 20 февраля, в пять утра в городском депо. Мужчина собирался выходить на рейс, однако троллейбус начал движение в то время, когда горожанин был на улице.
На место выезжал следователь СКР совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти мужчина.