По факту смерти жителя Башкирии в троллейбусном депо организована проверка

В Стерлитамаке трагически оборвалась жизнь 57-летнего местного жителя. Мужчину насмерть зажало между двух троллейбусов.

Фото №1 - По факту смерти жителя Башкирии в троллейбусном депо организована проверка

Трагедия произошла 20 февраля, в пять утра в городском депо. Мужчина собирался выходить на рейс, однако троллейбус начал движение в то время, когда горожанин был на улице.

По предварительным данным, 20 февраля 2023 года около 5 утра троллейбус, на котором мужчина собирался выходить на рейс, начал движение, в это время пострадавший находился перед транспортом на улице. В результате мужчину зажало между двумя троллейбусами. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

пресс-служба СУ СК России по Башкирии

На место выезжал следователь СКР совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти мужчина.

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