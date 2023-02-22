В Башкирии спустя сутки после пропажи нашли в лесу мужчину с сильным обморожением

Мужчина отправился в поход в лес в район дороги Стерлитамак-Магнитогорск. В ходе поиска спасатели сначала нашли автомобиль пропавшего, а затем следы, уходящие в лес. Там были найдены его рюкзак, лыжи и рукавицы. Специалисты попытались провести поиск в районе найденных вещей, но безрезультатно.