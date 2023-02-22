Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

Россия всегда будет сильной и всегда будет побеждать. Благодаря нашим солдатам и офицерам, которые, оставаясь до конца верными присяге, с честью выполняют свой воинский долг. Благодаря нашим труженикам – рабочим, аграриям, врачам, учителям, учёным, деятелям культуры, предпринимателям. Всем, кто делает нашу жизнь лучше, созидает, творит, спасает, лечит, учит и защищает нас. Каждый из вас заслуживает самых тёплых слов. Каждому из вас мы говорим спасибо за достойное служение Родине.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан