Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

Глава Башкирии вручил государственные награды накануне праздника – Дня защитника Отечества. В наградной список попали герои-военнослужащие, а также те, кто поддерживает участников спецоперации и вносит свой вклад в решение задач СВО.

Ордена, медали и почетные грамоты, звания заслуженных работников России и Башкортостана. В наградном списке – 60 фамилий. Орден Мужества Радий Хабиров передал родителям погибшего участника СВО Динара Асяева. Орденами Шаймуратова посмертно награждены Борис Николаев, Кузьма Николаев, Марсель Нурасов и Владислав Щербинин. Среди награжденных сегодня были и бойцы добровольческих батальонов, мобилизованные и большая группа медработников.

Россия всегда будет сильной и всегда будет побеждать. Благодаря нашим солдатам и офицерам, которые, оставаясь до конца верными присяге, с честью выполняют свой воинский долг. Благодаря нашим труженикам – рабочим, аграриям, врачам, учителям, учёным, деятелям культуры, предпринимателям. Всем, кто делает нашу жизнь лучше, созидает, творит, спасает, лечит, учит и защищает нас. Каждый из вас заслуживает самых тёплых слов. Каждому из вас мы говорим спасибо за достойное служение Родине.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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