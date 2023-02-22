Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

Глава Башкирии вручил государственные награды накануне праздника – Дня защитника Отечества. В наградной список попали герои-военнослужащие, а также те, кто поддерживает участников спецоперации и вносит свой вклад в решение задач СВО.
Ордена, медали и почетные грамоты, звания заслуженных работников России и Башкортостана. В наградном списке – 60 фамилий. Орден Мужества Радий Хабиров передал родителям погибшего участника СВО Динара Асяева. Орденами Шаймуратова посмертно награждены Борис Николаев, Кузьма Николаев, Марсель Нурасов и Владислав Щербинин. Среди награжденных сегодня были и бойцы добровольческих батальонов, мобилизованные и большая группа медработников.