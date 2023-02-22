В Башкирии растительного масла производят в шесть раз больше, чем потребляют жители

Количество произведенного растительного масла в республике в прошлом году превысило потребности жителей в шесть раз. Об этом сообщил руководитель регионального Минсельхоза. Один из крупных производителей и экспортеров масла в Башкортостане – Чишминский завод – увеличил объемы переработки рапса почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Хорошие результаты достигнуты в том числе благодаря модернизации производства.
Назвать подсолнечник черным золотом завода не будет преувеличением. Масло, полученное из этой культуры, – основная продукция предприятия. Путь сырья на производстве начинается с лаборатории. Пробы исследуют на примеси – сорные и масличные. Не менее важный фактор – влажность семян. Для сушки и очистки их отправляют на сырьевую базу в Шингак-Куль либо возвращают поставщику.
В прошлом году Чишминский маслоэкстракционный завод инвестировал в модернизацию более 130 миллионов рублей. Преобразования увеличили производительность и снизили потери предприятия. К примеру, переработка рапса в сравнении с 21-м годом выросла почти в три раза.
За прошлый год было произведено более 100 тысяч тонн подсолнечного масла. В производственной линейке основную долю также составляют кормовые – подсолнечный шрот и гранулированная лузга. Последняя также используется в качестве биотоплива. Завод считается крупнейшим экспортером. Два года назад был освоен логистически быстрый путь: перевозка масла во флекситанках – специальных контейнерах.
Масло является одним из самых экспортируемых продуктов Башкортостана, на его долю приходится почти 70 процентов всего объема.
В этом году на Чишминском заводе планируется строительство еще одного элеватора с сушильным комплексом на сумму порядка 700 миллионов рублей. Улучшение материально-технической базы обеспечит приемку железнодорожным транспортом рапса, подсолнечника из разных регионов страны на своей площадке.