В Башкирии растительного масла производят в шесть раз больше, чем потребляют жители

Количество произведенного растительного масла в республике в прошлом году превысило потребности жителей в шесть раз. Об этом сообщил руководитель регионального Минсельхоза. Один из крупных производителей и экспортеров масла в Башкортостане – Чишминский завод – увеличил объемы переработки рапса почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Хорошие результаты достигнуты в том числе благодаря модернизации производства.

Назвать подсолнечник черным золотом завода не будет преувеличением. Масло, полученное из этой культуры, – основная продукция предприятия.  Путь сырья на производстве начинается с лаборатории. Пробы исследуют на примеси – сорные и масличные. Не менее важный фактор – влажность семян. Для сушки и очистки их отправляют на сырьевую базу в Шингак-Куль либо возвращают поставщику.

Семена поступают из Башкортостана, Самарской, Оренбургской областей. Железнодорожным транспортом тоже поступает.

Эльвира Якупова, лаборант по приемке семян подсолнечника и рапса

В прошлом году Чишминский маслоэкстракционный завод инвестировал в модернизацию более 130 миллионов рублей. Преобразования увеличили производительность и снизили потери предприятия. К примеру, переработка рапса в сравнении с 21-м годом выросла почти в три раза.

Реконструкция была небольшая в прошлом году. Сепараторы контроля лузги установили рушки. Это понизило потери масла.

Денис Сулейманов, начальник маслопрессового цеха

За прошлый год было произведено более 100 тысяч тонн подсолнечного масла. В производственной линейке основную долю также составляют кормовые – подсолнечный шрот и гранулированная лузга. Последняя также используется в качестве биотоплива. Завод считается крупнейшим экспортером. Два года назад был освоен логистически быстрый путь: перевозка масла во флекситанках – специальных контейнерах.

В основном экспортируем в Китай – это рапс. Шрот в Прибалтику. В том году в Китай отправили больше 10 тысяч тонн.

Айдар Якупов, генеральный директор Чишминского маслоэкстракционного завода
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Масло является одним из самых экспортируемых продуктов Башкортостана, на его долю приходится почти 70 процентов всего объема.

В 2022 году было произведено более 300 тысяч тонн растительного масла. Мы производим в шесть раз больше, чем можем потребить.

Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

В этом году на Чишминском заводе планируется строительство еще одного элеватора с сушильным комплексом на сумму порядка 700 миллионов рублей.  Улучшение материально-технической базы обеспечит приемку железнодорожным транспортом рапса, подсолнечника из разных регионов страны на своей площадке.

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