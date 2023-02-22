В Уфе началась реализация спортивного проекта «Юный резерв» для ребят с инвалидностью

Самбо без границ. Единоборства стали еще доступнее для детей-инвалидов. В Уфе началась реализация проекта «Юный резерв». Его цель – организация бесплатных спортивных занятий для детей с инвалидностью.

Речь идет об учениках школы-интерната № 13 с поражением опорно-двигательного аппарата, школы № 147, где есть дети с инвалидностью, и тех, кто живет в сельских поселениях города Уфы, в частности в Жилино, Зинино, Нагаево. Ребята смогут заниматься самбо и дзюдо, а также в тренажерном зале. Проект удалось реализовать благодаря президентскому гранту в один миллион рублей.