ЛНР посетила делегация из Башкирии

«Мы гордимся местными жителями, которые помнят и постоянно поддерживают мемориал башкирским воинам, рассказывают подрастающему поколению, как важно любить свою Родину и быть её самоотверженным защитником, каким и был наш комдив. Мы поговорили с молодёжью. Да, она знает Минигали Шаймуратова, чтит и равняется на него. У народа, который помнит историю, есть будущее. Связь поколений, истории не утеряна, более того, она усиливается», — рассказал Урал Кильсенбаев.