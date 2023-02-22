ЛНР посетила делегация из Башкирии

Луганскую Народную республику посетили представители Башкирии, которые доставили на Донбасс гуманитарный груз для военнослужащих батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Конвой с гуманитарным грузом выехал из башкирской столицы 19 фераля.
Встречал гуманитарную помощь из Башкирии первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов, который ранее отправился добровольцем на передовую спецоперации. Делегацию возглавил первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев. После встречи с военнослужащими, представители региона посетили мемориальный комплекс, посвящённый последнему бою и героической гибели генерал-майора, командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова.
«Мы гордимся местными жителями, которые помнят и постоянно поддерживают мемориал башкирским воинам, рассказывают подрастающему поколению, как важно любить свою Родину и быть её самоотверженным защитником, каким и был наш комдив. Мы поговорили с молодёжью. Да, она знает Минигали Шаймуратова, чтит и равняется на него. У народа, который помнит историю, есть будущее. Связь поколений, истории не утеряна, более того, она усиливается», — рассказал Урал Кильсенбаев.
Гуманитарная помощь оказывается всем военным из Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение не оставить ни одного военнослужащего и его семью без помощи.