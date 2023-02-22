В Башкирии осудят по трем уголовным статьям бывшего главврача больницы

Бывшего главврача обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взятки и мелком взяточничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в 2014-2019 годах обвиняемый поручал подчиненным оформлять амбулаторные карты и вносить в них недостоверные данные об оказании гражданам медицинских услуг для того, чтобы в больнице не сократили финансирование и численность сотрудников.