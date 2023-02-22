В Башкирии осудили женщину за дискредитацию армии РФ в социальных сетях

В Стерлитамаке перед судом предстала 61-летняя местная жительница. Женщина обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию российской армии.

По информации пресс-службы объединенных судов РБ, подсудимая, в марте прошлого года, находясь у себя дома разместила со своего аккаунта в открытом доступе в соцсети публикации с фотографиями и видеороликами, содержащими заведомо ложные сведения о действиях армии РФ в ходе СВО.