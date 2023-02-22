В Башкирии осудили женщину за дискредитацию армии РФ в социальных сетях

В Стерлитамаке перед судом предстала 61-летняя местная жительница. Женщина обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию российской армии.
По информации пресс-службы объединенных судов РБ, подсудимая, в марте прошлого года, находясь у себя дома разместила со своего аккаунта в открытом доступе в соцсети публикации с фотографиями и видеороликами, содержащими заведомо ложные сведения о действиях армии РФ в ходе СВО.
Жительница Стерлитамака свою вину не признала. Суд признал женщину виновной по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий» и назначил наказание в виде одного года исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев и удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.