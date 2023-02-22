В Уфе 6 марта перекроют часть улицы Октябрьской Революции

6 марта в башкирской столице перекроют часть улицы Октябрьской Революции. Ограничена будет одна треть проезжей части от улицы Цюрупы до улицы Воровского.

Реконструкция улицы начнется с перекладки инженерных коммуникаций. Об этом сообщает администрация города. Уточняется, что в течение весны проезжую часть могут перекрывать полностью.

В настоящее время на улице проходят подготовительные работы к реконструкции: снесены деревья, демонтирована контактная сеть электротранспорта. В ходе работ будет отремонтирована дорога протяженностью 1,8 км. По проекту, улица станет пешеходно-транспортной. Проезжую часть сузят до 7 метров, а пешеходную дорогу расширят до 4,5 метров. Также появятся велосипедные дорожки.

