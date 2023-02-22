В Уфе состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

Более 300 военнослужащих из Башкортостана с начала спецоперации награждены орденами и медалями. Республика гордится именами воинов, совершивших подвиги. Такие слова сказал сегодня Радий Хабиров во время торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау».
Флаг Российской Федерации и Республики Башкортостан. С выноса главных государственных символов началось сегодня торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В зале уфимского Конгресс-холла «Торатау» собрались уважаемые ветераны, герои России, участники специальной военной операции, члены их семей и родственники погибших солдат.
Республика гордится теми, кто сейчас с честью выполняет свои воинский долг на Донбассе, отметил глава региона. Военнослужащие, добровольцы и мобилизованные достойно держат удар на передовой.
Настоящими героями назвал Радий Хабиров тех, кто сейчас находится на передовой. Военнослужащие из нашей республики постоянно получают высокую оценку от высшего командования. Отвагу и героизм во время сражений проявляют и бойцы башкирских добровольческих отрядов.
Более 300 наших земляков с начала специальной военной операции были награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, а также медалями Суворова и Жукова. Шесть уроженцев Башкортостана стали Героями России. Четверо из них удостоены Золотой Звезды посмертно. Участники торжественного собрания почтили светлую память павших героев минутой молчания. Глава республики выразил благодарность родителям, супругам ушедших из жизни ребят и сказал, что республика поможет поставить на ноги всех детей героев. Во время торжественного собрания состоялось и вручение наград. Ордена генерала Шаймуратова удостоили и рядового в отставке батальона Доставалова с позывным «Бабай», который неоднократно проявлял мужество в зоне СВО, но по достижении предельного возраста уволен в запас.
Радий Хабиров передал родным и близким трех военнослужащих орден генерала Шаймуратова посмертно. Наград были удостоены участники СВО Линар Гарипов, Олег Ташматов, Ирмак Карагужин. За одной из них вышел 13-летний сын погибшего бойца.
Отдельное место в своем выступлении Радий Хабиров уделил патриотическому воспитанию молодежи. Республика намерена и дальше уделять подрастающему поколению особое внимание. В Башкортостане открыт парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Совместно с Министерством обороны решено создать в регионе ещё три филиала парка. Радий Хабиров подчеркнул, что наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами.
Создание в школах шаймуратовских классов – еще одно направление патриотической работы. При этом республика не забывает и чтит память своих героев. Отдельное внимание в своем выступлении радий Хабиров уделил легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии. Сегодня отмечается 80-летие со дня гибели героя. В прошлом году по инициативе главы региона в Уфе был открыт памятник нашему прославленному земляку. Кстати, на торжественное собрание были приглашены и родственники генерала Шаймуратова.
Несмотря на мрачные прогнозы недругов, Россия не только держит удар, но и крепнет, идет вперед, отметил Радий Хабиров. Республика при этом также не остановила темпов своего развития.
Во всех тяжелых испытаниях наш народ проявлял мужество и плечом к плечу вставал на защиту Отечества. Так было, так есть и так будет всегда, сказал Радий Хабиров. Завершил свое выступление глава фразой на башкирском языке.