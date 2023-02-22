В Уфе состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

Более 300 военнослужащих из Башкортостана с начала спецоперации награждены орденами и медалями. Республика гордится именами воинов, совершивших подвиги. Такие слова сказал сегодня Радий Хабиров во время торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау».

Флаг Российской Федерации и Республики Башкортостан. С выноса главных государственных символов началось сегодня торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В зале уфимского Конгресс-холла «Торатау» собрались уважаемые ветераны, герои России, участники специальной военной операции, члены их семей и родственники погибших солдат.

Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика гордится теми, кто сейчас с честью выполняет свои воинский долг на Донбассе, отметил глава региона. Военнослужащие, добровольцы и мобилизованные достойно держат удар на передовой.

В соответствии с Указом Президента о частичной мобилизации тысячи наших парней отправились выполнять свой воинский долг. Это была очень непростая история, поскольку все они люди мирных профессий – учителя, аграрии, инженеры, водители, механизаторы. Но каждый раз, провожая их и видя, с каким достоинством наши земляки идут выполнять свой воинский долг, нас переполняла гордость за них и огромное к ним уважение. На фронт ушли также руководители, депутаты разных уровней, госслужащие. Первый заместитель премьер-министра Азат Шамилевич Бадранов также на передовой и, помимо выполнения боевых задач, занимается координацией работы с воинами из нашей республики. Директор Национальной библиотеки Марат Минигалеевич Зулькарнаев организовал для бойцов своего батальона библиотеку и выставку, посвящённую генералу Шаймуратову. На всю страну прогремели мобилизованные артисты Сибайской филармонии, которые своими выступлениями на передовой поднимают боевой дух наших воинов. Директор Сибайского колледжа искусств, блестящий баянист Замир Тагирович Янтурин сейчас служит в составе фронтовой бригады «Рубиновая звезда». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Настоящими героями назвал Радий Хабиров тех, кто сейчас находится на передовой. Военнослужащие из нашей республики постоянно получают высокую оценку от высшего командования. Отвагу и героизм во время сражений проявляют и бойцы башкирских добровольческих отрядов.

У нас батальон как только перешел границу, мы подготовку всю проходили, пересекли в сентябре, то есть до сентября батальон находился на передних линиях, это Херсонская область, Запорожская, Луганская, Донецкая республики. Сейчас батальон выполняет задачи именно на передней линии. Позывной «Боцман», участник СВО

Более 300 наших земляков с начала специальной военной операции были награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, а также медалями Суворова и Жукова. Шесть уроженцев Башкортостана стали Героями России. Четверо из них удостоены Золотой Звезды посмертно. Участники торжественного собрания почтили светлую память павших героев минутой молчания. Глава республики выразил благодарность родителям, супругам ушедших из жизни ребят и сказал, что республика поможет поставить на ноги всех детей героев. Во время торжественного собрания состоялось и вручение наград. Ордена генерала Шаймуратова удостоили и рядового в отставке батальона Доставалова с позывным «Бабай», который неоднократно проявлял мужество в зоне СВО, но по достижении предельного возраста уволен в запас.

Это не только моя награда, это награда всех. Рафаэль Ишбаев, участник СВО

Радий Хабиров передал родным и близким трех военнослужащих орден генерала Шаймуратова посмертно. Наград были удостоены участники СВО Линар Гарипов, Олег Ташматов, Ирмак Карагужин. За одной из них вышел 13-летний сын погибшего бойца.

Отдельное место в своем выступлении Радий Хабиров уделил патриотическому воспитанию молодежи. Республика намерена и дальше уделять подрастающему поколению особое внимание. В Башкортостане открыт парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Совместно с Министерством обороны решено создать в регионе ещё три филиала парка. Радий Хабиров подчеркнул, что наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами.

И сегодня, и всегда это было важно. Патриотическую работу надо проводить. Рафик Ихсанов, Герой России

Создание в школах шаймуратовских классов – еще одно направление патриотической работы. При этом республика не забывает и чтит память своих героев. Отдельное внимание в своем выступлении радий Хабиров уделил легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии. Сегодня отмечается 80-летие со дня гибели героя. В прошлом году по инициативе главы региона в Уфе был открыт памятник нашему прославленному земляку. Кстати, на торжественное собрание были приглашены и родственники генерала Шаймуратова.

Настроение праздничное, радостное, что все-таки помнят о генерале. Это имеет большое воспитательное значение для молодежи. Открытие памятника – большое событие для республики. Ирик Шаймуратов, родственник Минигали Шаймуратова

Несмотря на мрачные прогнозы недругов, Россия не только держит удар, но и крепнет, идет вперед, отметил Радий Хабиров. Республика при этом также не остановила темпов своего развития.

Более того, не думаем категориями «выжить», «выстоять». Мы мыслим задачами дальнейшего стратегического развития Башкортостана. Строим чёткие планы о том, как двигаться дальше, добиваться успеха во многих сферах. И уверены, что так и будет! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во всех тяжелых испытаниях наш народ проявлял мужество и плечом к плечу вставал на защиту Отечества. Так было, так есть и так будет всегда, сказал Радий Хабиров. Завершил свое выступление глава фразой на башкирском языке.