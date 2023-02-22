60 жителей Башкирии получили награды из рук Радия Хабирова в преддверии Дня защитника Отечества

Награды из рук Главы Башкортостана сегодня принимали и в Колонном зале республики. Там чествовали лучших представителей профессий, военнослужащих, врачей и медсестёр. Ордена вручили и родным тех, кто погиб, защищая нашу страну. Их память почтили минутой молчания.

В наградном списке – 60 фамилий. Врачи и медсестры, защитники Родины, пилоты, предприниматели и лучшие представители своей отрасли. Все они сегодня получили награды из рук главы республики: медали и почетные грамоты, звания заслуженных работников России и Башкортостана. Ордена передали и родственникам военнослужащих, тем, кто потерял в ходе спецоперации своих самых родных и близких людей.

Среди награжденных сегодня были и бойцы добровольческих батальонов, мобилизованные и большая группа медработников. Чествовали и представителей других профессий. Руководитель республики отметил, что благодаря таким специалистам Башкортостан прочно удерживает лидерство по многим показателям в стране.

Россия всегда будет сильной и всегда будет побеждать. Благодаря нашим солдатам и офицерам, которые, оставаясь до конца верными присяге, с честью выполняют свой воинский долг. Благодаря нашим труженикам – рабочим, аграриям, врачам, учителям, учёным, деятелям культуры, предпринимателям. Всем, кто делает нашу жизнь лучше, созидает, творит, спасает, лечит, учит и защищает нас. Каждый из вас заслуживает самых тёплых слов. Каждому из вас мы говорим спасибо за достойное служение Родине, за ваши ратные и трудовые подвиги. Мы вами гордимся, ценим и дорожим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спустя годы заслуженная награда нашла пилотов и командира экипажа воздушного судна Ту-154М авиакомпании «ЮТэйр». В феврале 2011 года летчики отправились эвакуировать российских и башкирских студентов из Каира, где на тот момент шло народное восстание.