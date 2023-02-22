60 жителей Башкирии получили награды из рук Радия Хабирова в преддверии Дня защитника Отечества

Награды из рук Главы Башкортостана сегодня принимали и в Колонном зале республики. Там чествовали лучших представителей профессий, военнослужащих, врачей и медсестёр. Ордена вручили и родным тех, кто погиб, защищая нашу страну. Их память почтили минутой молчания.
В наградном списке – 60 фамилий. Врачи и медсестры, защитники Родины, пилоты, предприниматели и лучшие представители своей отрасли. Все они сегодня получили награды из рук главы республики: медали и почетные грамоты, звания заслуженных работников России и Башкортостана. Ордена передали и родственникам военнослужащих, тем, кто потерял в ходе спецоперации своих самых родных и близких людей.
Среди награжденных сегодня были и бойцы добровольческих батальонов, мобилизованные и большая группа медработников. Чествовали и представителей других профессий. Руководитель республики отметил, что благодаря таким специалистам Башкортостан прочно удерживает лидерство по многим показателям в стране.
Спустя годы заслуженная награда нашла пилотов и командира экипажа воздушного судна Ту-154М авиакомпании «ЮТэйр». В феврале 2011 года летчики отправились эвакуировать российских и башкирских студентов из Каира, где на тот момент шло народное восстание.
Кто-то каждый день спасает жизни, а кто-то всю жизнь посвящает развитию сельского хозяйства, выводя республику на новый уровень. И хоть заслуги некоторых лауреатов не у всех на слуху, но от этого их значение никак не умаляется. И эта оценка труда станет лишь стимулом для новых свершений и новых высот.