В Уфе прошел митинг-концерт в честь защитников Отечества

Сегодня по всей стране проходят митинги в поддержку наших защитников Отечества, которые доблестно выполняют свой долг, в поддержку нашего верховного главнокомандующего и главы Республики Башкортостан.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими из Республики Башкортостан