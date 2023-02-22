В Уфе прошел митинг-концерт в честь защитников Отечества

В Уфе прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На мероприятии присутствовали ветераны локальных войн, бойцы СВО, их близкие и жители столицы. Минутой молчания участники митинга-концерта почтили солдат, погибших в Великой Отечественной войне, а также в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине. Бойцы, стоящие на защите интересов страны, сейчас нуждаются в особой поддержке, в том числе и моральной.
10 отпускных дней пролетают быстро. Бойцы башкирских батальонов накануне Дня защитника Отечества символично вновь возвращаются на передовую. Солдаты приехали на родину организованно, уезжают также вместе. Для их комфортного передвижения по поручению Радия Хабирова были выделены специальные автобусы.
Митинг-концерт проводится не только в честь 23 февраля. Сегодня он направлен также на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Праздник гордости за всех, кто защищал или защищает Родину в настоящий момент. 27 миллионов советских солдат погибли в Великой Отечественной войне. Бойцы сложили головы в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине. Пришедшие на мероприятие верят и знают: несмотря на то, что им нелегко, военнослужащие выполнят поставленные задачи, направленные на защиту суверенитета государства.
По поручению президента страны будут созданы фонды помощи ветеранам СВО и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей закрепят соцработника. Мамы и жены, чьи мужья и сыны героически погибли, создают комитеты, находят силы помогать другим.
Республика в зону проведения СВО направила более 60 гуманитарных конвоев. Среди теплой одежды, продуктов и необходимого для выполнения задач для солдат есть записки от незнакомых людей со словами благодарности и поддержки – забытая традиция писать письма в эти дни стала символом надежды.