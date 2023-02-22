В Уфе прошел митинг-концерт в честь защитников Отечества

В Уфе прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На мероприятии присутствовали ветераны локальных войн, бойцы СВО, их близкие и жители столицы. Минутой молчания участники митинга-концерта почтили солдат, погибших в Великой Отечественной войне, а также в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине. Бойцы, стоящие на защите интересов страны, сейчас нуждаются в особой поддержке, в том числе и моральной.

10 отпускных дней пролетают быстро. Бойцы  башкирских батальонов накануне Дня защитника Отечества символично вновь возвращаются на передовую. Солдаты  приехали на родину  организованно, уезжают также вместе. Для их комфортного передвижения по поручению Радия Хабирова были выделены специальные автобусы.

Радию Хабирову спасибо и жителям, это бравое дело. Победа будет за нами.

Позывной «Балтика»

Митинг-концерт проводится  не только в честь 23 февраля. Сегодня он направлен также на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Фото №1 - В Уфе прошел митинг-концерт в честь защитников Отечества

Вся республика объединилась для помощи ребятам на передовой. Вчера в своем послании президент подчеркнул, что вся наша родина помогает нашим бойцам выполнят боевые задачи. И фронт сейчас проходит по сердцам наших сограждан.

Ильдар Исхаков, заместитель председателя общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»

Праздник гордости за всех, кто защищал или защищает Родину в настоящий момент. 27 миллионов советских солдат погибли в Великой Отечественной войне.  Бойцы сложили головы  в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине. Пришедшие на мероприятие верят и знают: несмотря на то, что им нелегко, военнослужащие выполнят поставленные задачи, направленные на защиту суверенитета государства.

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Сегодня по всей стране проходят митинги в поддержку наших защитников Отечества, которые доблестно выполняют свой долг, в поддержку нашего верховного главнокомандующего и главы Республики Башкортостан.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими из Республики Башкортостан

По поручению президента страны  будут созданы  фонды помощи ветеранам СВО и их семьям. В организации должны будут решать любые проблемные вопросы, кроме того, за каждой семьей закрепят соцработника.  Мамы и жены, чьи мужья и сыны героически погибли, создают комитеты, находят силы помогать другим.

Я горжусь мужем, ребятами. Переживаю за них, как и все мы здесь. Ждем их, всем крепкого здоровья.

Анжела Разакова, супруга погибшего военнослужащего батальона им. А.Доставалова, председатель комитета семей воинов Отечества /г. Стерлитамак/

Республика в зону проведения СВО направила  более 60 гуманитарных конвоев. Среди теплой одежды, продуктов и необходимого для выполнения задач для солдат есть записки от незнакомых людей со словами благодарности и поддержки – забытая традиция писать письма в эти дни стала символом надежды.

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