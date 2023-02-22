Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания Башкортостана

Оно началось с отчета исполняющего обязанности министра внутренних дел о результатах деятельности, а также выступления руководителя Следственного комитета о мерах по устранению причин, способствующих преступлению. Также в повестку дня было включено более 30 вопросов.

Впервые был рассмотрен законопроект, в котором предлагается расширить круг получателей поддержки в связи с переездом из-за трудоустройства.

Чтобы государство субсидировало траты на переезд: транспорт, провоз багажа, единовременные выплаты и т.д. Раньше такая господдержка действовала только для официально безработных, сейчас мы ее расширяем. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Кроме того, в окончательном чтении принят законопроект «О внесении изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Теперь частные приюты смогут получать финансовую поддержку от государства. Также рассмотрена законодательная инициатива, которая, по мнению авторов, позволит защитить граждан от ошибочного завышения платы за коммунальные услуги.