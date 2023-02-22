Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания Башкортостана

Оно началось с отчета исполняющего обязанности министра внутренних дел о результатах деятельности, а также выступления руководителя Следственного комитета о мерах по устранению причин, способствующих преступлению. Также в повестку дня было включено более 30 вопросов.

Впервые был рассмотрен законопроект, в котором предлагается расширить круг получателей поддержки в связи с переездом из-за трудоустройства.

Чтобы государство субсидировало траты на переезд: транспорт, провоз багажа, единовременные выплаты и т.д. Раньше такая господдержка действовала только для официально безработных, сейчас мы ее расширяем.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания Башкортостана

Кроме того, в окончательном чтении принят законопроект «О внесении изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Теперь частные приюты смогут получать финансовую поддержку от государства. Также рассмотрена законодательная инициатива, которая, по мнению авторов, позволит защитить граждан от ошибочного завышения платы за коммунальные услуги.

Поставщик должен оплатить 50% от суммы переплаты, но нет механизма, по которому поставщик услуг мог бы заплатить, и он может растянуть время. Устраняем этот пробел, чтобы поставщики услуг понесли штрафные санкции.

Юнир Кутлугужин, руководитель фракции башкирского республиканского отделения политической партии КПРФ
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