В Уфе на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» выступил юный гений

12-летний пианист Роман Шер стал украшением второго дня VI Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Победитель международных престижных конкурсов, юный пианист и композитор представил в первом отделении серьезное взрослое произведение – третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, а во втором отделении виртуозно исполнил сюиту для променадного оркестра Шостаковича.
Своего наставника Владимира Спивакова называет путеводной звездой. Удивлять сложной музыкальной программой юному дарованию не впервой, но для уфимских слушателей Роман Шер играл впервые.
Открытие трехдневного фестиваля состоялось накануне в ГКЗ «Башкортостан». В первый концертный вечер под управлением знаменитого скрипача и дирижера, народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова выступал Национальный филармонический оркестр России с произведениями французских композиторов. Маэстро отметил, что так у пришедших на концерт была возможность побывать во Франции без визы и покупки билетов. Третий концерт фестиваля пройдет завтра в Салавате.