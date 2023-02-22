В Уфе на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» выступил юный гений

12-летний пианист Роман Шер стал украшением второго дня VI Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Победитель международных престижных конкурсов, юный пианист и композитор представил в первом отделении серьезное взрослое произведение – третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, а во втором отделении виртуозно исполнил сюиту для променадного оркестра Шостаковича.

Открытие трехдневного фестиваля состоялось накануне в ГКЗ «Башкортостан». В первый концертный вечер под управлением знаменитого скрипача и дирижера, народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова выступал Национальный филармонический оркестр России с произведениями французских композиторов. Маэстро отметил, что так у пришедших на концерт была возможность побывать во Франции без визы и покупки билетов. Третий концерт фестиваля пройдет завтра в Салавате.