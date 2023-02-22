«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» на выезде

ХК «Салават Юлаев» одержал важную победу в выездном матче. Уфимская команда встречалась с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. В первом периоде юлаевцы вышли вперед.

С передачи Хмелевского шайбу забросил Алексей Пустозеров. Во втором периоде эта же связка сработала вновь, и преимущество уфимской команды выросло. «Автомобилист» в начале третьего отрезка сумел отыграть одну шайбу. Окончательный счет установил Данил Башкиров отправив шайбу в пустые ворота хозяев.