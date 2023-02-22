Главный тренер ВК «Урал» временно отстранен от работы

По информации телеканала БСТ, главный тренер волейбольного клуба «Урал» Юрий Лисицкий временно отстранен от работы. Пост исполняющего обязанности займёт старший тренер команды Антон Малышев.
Такое решение было принято после поражения «Урала» от «Енисея» в Красноярске. На данный момент, уфимская команда занимает шестое место в турнирной таблице волейбольной суперлиги.
Ближайшую встречу «Урал» проведёт на домашнем стадионе против «Нефтяника» из Оренбурга. Матч пройдёт 24 февраля и начнется в 18:00.