В Башкирии завершились соревнования по спортивной акробатике памяти А. Дергунова

В Октябрьском завершились девятые Всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти Александра Дергунова. Они собрали рекордное для нашей страны число участников.

В Октябрьский приехали 780 спортсменов из 30 городов и 16 регионов России. Нашу республику представляли 167 акробатов. Соревновались женские и мужские пары, смешанные пары, женские тройки и мужские четвёрки в пяти возрастных категориях.