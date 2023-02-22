В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным

Вчера, 21 февраля, в Гафурийском районе проводили в последний путь Ильнура Губайдуллина, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщил зампредседателя парламента РБ Рустам Ишмухаметов.

Ильнур Губайдуллин родился в деревне Войновка. Мужчина окончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. В последние годы своей жизни он вместе со своей семьей проживал в Стерлитамаке, сообщает газета «Звезда».