В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным

Вчера, 21 февраля, в Гафурийском районе проводили в последний путь Ильнура Губайдуллина, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщил зампредседателя парламента РБ Рустам Ишмухаметов.
Ильнур Губайдуллин родился в деревне Войновка. Мужчина окончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. В последние годы своей жизни он вместе со своей семьей проживал в Стерлитамаке, сообщает газета «Звезда».
Губайдуллин служил в элитной части ВДВ, был ветераном боевых действий в Сирии, удостоился награждения Медалью Суворова. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российских Вооруженных сил.
Редакция bash.news выражает свои соболезнования близким, семье и друзьям Ильнура Губайдуллина
Фото: vk.com/rustish02/