В Башкирии пару осудят по обвинению в покушении на убийство путем поджога

Мужчину и девушку из Салавата обвиняют сразу по четырем статьям: «незаконное изготовление холодного и метательного оружия», «сбыт имущества, добытого преступным путем», «угроза убийством», «покушение на убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

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​По версии следствия, в июле прошлого года они выпивали со своей знакомой на территории заброшенного садового участка. Вспомнив прошлые обиды, злоумышленники решили убить женщину. Для этого они ее избили, и девушка перетащила потерпевшую в домик и сбросила в погреб. Затем сообщники разлили легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли дом и скрылись с места происшествия.

Женщина осталась жива благодаря оперативному тушению пожара и своевременно оказанной медпомощи.

​Кроме того, девушка обвиняется в нанесении телесных повреждений и угрозе убийством другой потерпевшей, а ее сообщник – в сбыте краденных инструментов стоимостью свыше 12 тыс. рублей и переделке арбалета в опасное оружие.

Свою вину обвиняемые не признали. Уголовное дело будет рассматривать Салаватский городской суд.

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