В Башкирии пару осудят по обвинению в покушении на убийство путем поджога

​По версии следствия, в июле прошлого года они выпивали со своей знакомой на территории заброшенного садового участка. Вспомнив прошлые обиды, злоумышленники решили убить женщину. Для этого они ее избили, и девушка перетащила потерпевшую в домик и сбросила в погреб. Затем сообщники разлили легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли дом и скрылись с места происшествия.