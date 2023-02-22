В Башкирии за попытку сбыть партию наркотиков мужчина отправился на 9 лет в тюрьму

Жителю Стерлитамака суд вынес приговор за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Ишимбайской межрайонной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчина, находясь в Ишимбае, купил в интернете запрещенные вещества для распространения через тайники-закладки. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. У него было изъять 37 свертков с наркотическим веществом.