В Башкирии осудили директора базы отдыха, в которой на самодельном аттракционе погибла женщина

В Туймазах суд вынес приговор директору базы отдыха, в которой на самодельном аттракционе скончалась женщина. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии осудили директора базы отдыха, в которой на самодельном аттракционе погибла женщина

В суде установлено, что обвиняемая оказывала услуги по сдаче домов отдыха в аренду и в виде катания на канатной дороге. В нарушение установленных требований на самодельном аттракционе отсутствовала информация для посетителей о запрете пользования. Также не были организованы и проведены испытания оборудования, в том числе качество торможения, оценка максимальной скорости движения и др.

пресс-служба Туймазинской межрайонной прокуратуры

В декабре 2020 года женщина, спускаясь по канатной дороге, сорвалась с высоты и упала на землю. Она получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Свою вину обвиняемая не признала. Суд приговорил ее к 3 годам и 6 месяцам условного лишения свободы, оштрафовал на 100 тысяч рублей, а также взыскал в пользу родственников погибшей компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей.

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