В Башкирии осудили директора базы отдыха, в которой на самодельном аттракционе погибла женщина

В суде установлено, что обвиняемая оказывала услуги по сдаче домов отдыха в аренду и в виде катания на канатной дороге. В нарушение установленных требований на самодельном аттракционе отсутствовала информация для посетителей о запрете пользования. Также не были организованы и проведены испытания оборудования, в том числе качество торможения, оценка максимальной скорости движения и др.

пресс-служба Туймазинской межрайонной прокуратуры