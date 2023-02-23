В Башкирии осудили директора базы отдыха, в которой на самодельном аттракционе погибла женщина

В Туймазах суд вынес приговор директору базы отдыха, в которой на самодельном аттракционе скончалась женщина. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
В декабре 2020 года женщина, спускаясь по канатной дороге, сорвалась с высоты и упала на землю. Она получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
Свою вину обвиняемая не признала. Суд приговорил ее к 3 годам и 6 месяцам условного лишения свободы, оштрафовал на 100 тысяч рублей, а также взыскал в пользу родственников погибшей компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей.