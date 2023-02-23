В Башкирии оперативники задержали семью наркодилеров из Свердловской области

В Иглинском районе Башкирии задержали троих наркодилеров из Свердловской области с крупной партией запрещенных веществ и изъяли у них более 32 кг наркотических веществ. Мужчины были задержаны при поддержке отряда специального назначения УНК МВД по РБ «Гром», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, что трое жителей Свердловской области гастролировали по стране якобы в поисках хорошей зимней рыбалки. Всегда с собой возили удочки, снасти и свежую рыбу. Но при этом на самом деле они перевозили крупные партии наркотических средств из одного региона в другой.

Фото №1 - В Башкирии оперативники задержали семью наркодилеров из Свердловской области

В багажнике на крыше автомобиля обнаружено свыше 24 кг наркотических средств разных видов: марихуана, мефедрон, гашиш и даже кокаин. Этот подпольный товар злоумышленники планировали распространить сразу в нескольких регионах России. Также в ходе работы с задержанными было найдено еще три тайника с оптовыми закладками, из которых изъято свыше 8 кг наркотиков. Свердловчане успели их оставить в Иглинском и Чекмагушевском районах Башкортостана.

пресс-служба МВД по РБ

Оказалось, что наркобизнес у них был семейным делом. Задержанными оказались 26 и 46-летние сын с отцом, а 43-летний мужчина - друг семьи. Сейчас все они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по РБ.

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