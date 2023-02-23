В Башкирии оперативники задержали семью наркодилеров из Свердловской области

По предварительным данным, что трое жителей Свердловской области гастролировали по стране якобы в поисках хорошей зимней рыбалки. Всегда с собой возили удочки, снасти и свежую рыбу. Но при этом на самом деле они перевозили крупные партии наркотических средств из одного региона в другой.