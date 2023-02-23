В Башкирии попрощаются с Никитой Щербининым, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 23 февраля, в Белокатайском районе Башкирии проводят в последний путь командира расчета гвардейской танковой дивизии Никиту Щербинина, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава района Махсут Минигалин.
Траурная церемония прощания состоится на площади Районного Дворца культуры в 12:00.
О гибели военнослужащего стало известно 16 февраля. Глава Белокатайского района выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что он останется в памяти, как истинный патриот.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Никиты Щербинина