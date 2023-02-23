В 2022 году аграрии Башкирии поставили за рубеж продукцию на сумму более 290 млн долларов

2022 год стал для аграриев Башкирии годом высоких производственных достижений. Хлеборобам из Башкортостана удалось собрать рекордный урожай масличных и зерновых культур за последние десятилетия - собрано более 560 тысяч тонн маличных культур и намолочено более 5 млн тонн зерна.
Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявил, что это произошло благодаря росту компетенций аграриев республики, поступательному обновлению технического парка и применению новых технологий. Данная работа будет продолжена в дальнейшем.