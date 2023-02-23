В 2022 году аграрии Башкирии поставили за рубеж продукцию на сумму более 290 млн долларов

Сегодня важно создать комфортные условия для аграрного бизнеса, чтобы рост производства продолжился и дальше. Для хранения таких объемов зерновых культур необходимы современные элеваторы, зерновые сушилки. Для решения вопроса начинаем строить в Уфе завод по производству зерносушилок и элеваторов белорусской компании «Амкодор». Договариваемся и с другими потенциальными инвесторами по поставкам и строительству новых элеваторов. Будем и дальше наращивать экспорт продукции АПК. По итогам 2022 года мы поставили в зарубежные страны более 400 тыс. тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года показатель вырос в 2,5 раза. Сельхозпродукция Башкортостана экспортируется в дружественные России государства - Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию и другие.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ