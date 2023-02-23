В 2022 году аграрии Башкирии поставили за рубеж продукцию на сумму более 290 млн долларов

2022 год стал для аграриев Башкирии годом высоких производственных достижений. Хлеборобам из Башкортостана удалось собрать рекордный урожай масличных и зерновых культур за последние десятилетия - собрано более 560 тысяч тонн маличных культур и намолочено более 5 млн тонн зерна.

Фото №1 - В 2022 году аграрии Башкирии поставили за рубеж продукцию на сумму более 290 млн долларов

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявил, что это произошло благодаря росту компетенций аграриев республики, поступательному обновлению технического парка и применению новых технологий. Данная работа будет продолжена в дальнейшем.

Сегодня важно создать комфортные условия для аграрного бизнеса, чтобы рост производства продолжился и дальше. Для хранения таких объемов зерновых культур необходимы современные элеваторы, зерновые сушилки. Для решения вопроса начинаем строить в Уфе завод по производству зерносушилок и элеваторов белорусской компании «Амкодор». Договариваемся и с другими потенциальными инвесторами по поставкам и строительству новых элеваторов. Будем и дальше наращивать экспорт продукции АПК. По итогам 2022 года мы поставили в зарубежные страны более 400 тыс. тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года показатель вырос в 2,5 раза. Сельхозпродукция Башкортостана экспортируется в дружественные России государства - Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию и другие.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ
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